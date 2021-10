Ô tô tông liên hoàn xe máy làm 3 người thương vong: Tài xế đã uống rượu bia

Trước đó, khoảng 19h50 ngày 29/10, Thông chạy ô tô trên đường Nguyễn Tất Thành (hướng Hội An - Đà Nẵng). Đến khu vực trước số nhà 633 Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Thanh Hà, TP Hội An), ô tô do Thông cầm lái xảy ra va chạm với 3 xe máy đi theo hướng ngược lại.

Cú va chạm khiến chị T.V.K.L. (33 tuổi, trú khối An Bàng, phường Cẩm An, TP Hội An) thiệt mạng tại chỗ, 2 phụ nữ khác bị thương.