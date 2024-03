Ô tô tại châu Âu muốn đạt tiêu chuẩn 5 sao Euro NCAP phải có phím bấm vật lý

Ông cũng đề cập đến những thay đổi về quy trình đánh giá an toàn của tổ chức này: "Các bài kiểm tra của Euro NCAP kể từ năm 2026 sẽ khuyến khích các thương hiệu sử dụng các phím cơ riêng biệt cho các tính năng cơ bản một cách trực quan, hạn chế tình huống rời mắt khỏi khu vực phía trước đầu xe và do đó tăng mức độ an toàn khi sử dụng".

Việc đưa ra các quy định mới này sẽ không phải là yêu cầu bắt buộc đối với các nhà sản xuất, vì một mẫu xe không cần thiết phải có xếp hạng Euro NCAP cao để có thể lưu thông trên đường. Tuy nhiên, việc đạt được điểm an toàn 5 sao là một thành tích có thể giúp chiếc xe trở nên hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng.