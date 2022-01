Ô tô hơn 100 triệu đồng, mua xe siết nợ có chơi Tết

Cẩn thận khi mua ô tô thanh lý

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, số lượng xe ô tô do các ngân hàng thanh lý để thu hồi nợ cũng tăng mạnh. Để thu hút người mua, nhiều ngân hàng đã giảm giá sâu cho xe thanh lý, nhiều chiếc xe ô tô thanh lý được giảm tới 100-200 triệu đồng chỉ sau vài tháng.

Do giá xe ô tô thanh lý thường được ngân hàng rao bán với giá "mềm" hơn nhiều so với thị trường nên được nhiều khách hàng quan tâm. Song do một số lý do mà nhiều người tiêu dùng vẫn còn e ngại khi muốn mua một chiếc xe phát mãi từ phía ngân hàng.

Nhiều người lo ngại vấn đề thủ tục, pháp lý khi sang tên đổi chủ. Nhưng trên thực tế, việc sang tên khi mua xe thanh lý của ngân hàng vẫn được cơ quan chức năng thực hiện như thủ tục mua bán xe thông thường.

Nhiều người lại băn khoăn về vấn đề tài chính khi mua xe thanh lý. Họ cho rằng, phải có đủ tiền mặt để mua xe chứ không thể trả góp như mua xe mới. Song theo đại diện các ngân hàng, nhiều ngân hàng hiện nay đều cho vay mua xe ô tô cũ, bao gồm cả xe thanh lý ngân hàng.