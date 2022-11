Ô tô gắn biển xanh hết đăng kiểm tông chết nữ sinh ở Phú Quốc

Sáng 15/11, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) đang tạm giữ tài xế ô tô 29 tuổi gây tai nạn làm một nữ sinh thiệt mạng, một người đàn ông bị thương. Nhà chức trách đã dựng lại hiện trường để làm rõ nguyên nhân gây sự việc.

Theo thông tin ban đầu, 21h ngày 14/11, ông Đ. (41 tuổi, ở An Thới, Phú Quốc), điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Văn Cừ, đến đoạn khu phố 4, phường An Thới, bất ngờ bị ô tô BKS màu xanh do tài xế Thép điều khiển tông phía sau, khiến ông này bị thương.