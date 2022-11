Ô tô 'đứng hình' vì tấm cốp pha bất ngờ lao xuống từ xe tải

Đoạn clip do camera hành trình của xe ô tô ghi lại được tình huống xảy ra vào lúc 11h49 trưa 16/11/2022 trên đoạn đường cầu vượt Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo clip, một chiếc xe ô tô tải chở theo nhiều tấm gỗ ván để làm cốp pha trong xây dựng đi lên cầu vượt. Do chằng buộc ẩu nên khi ô tô đang đi lên cầu đã có một tấm gỗ bất ngờ rơi xuống đường. Rất may xe ô tô đi phía sau giữ khoảng cách an toàn nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Tuy nhiên tình huống này vẫn khiến nhiều người rùng mình sợ hãi.