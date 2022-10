Ô tô đi vào vùng ngập nước ở Huế, Đà Nẵng cần lưu ý điều này

Theo các kỹ sư ô tô, thuỷ kích là hiện tượng xe ô tô chết máy do nước qua đường hút gió tràn vào buồng đốt của xi-lanh khi động cơ đang hoạt động khiến cho piston bị chặn lại và nhiên liệu không thể cháy trong buồng đốt, dẫn đến chết máy.

Dưới đây là một số hư hỏng mà ô tô của bạn có thể gặp phải khi không may bị ngập nước và cách khắc phục:

Theo các chuyên gia về kỹ thuật ô tô, trường hợp xe phải đi vào những đoạn đường ngập nước là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu lái xe xử lý chưa đúng cách sẽ có nguy cơ hỏng hóc rất nặng, đồng thời có ảnh hưởng dai dẳng về sau. Chi phí để sửa chữa đối với các xe bị hỏng hóc do ngập nước cũng rất lớn và giá trị chiếc xe sau này sẽ giảm đáng kể.

Trận mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 5 từ chiều đến tối 14/10 khiến hầu hết các tuyến đường ở miền Trung như Huế, Đà Nẵng bị ngập sâu. Hàng loạt ô tô, xe máy bì bõm lội qua những khúc ngập sâu, trong đó nhiều xe bị ngập nước chết máy, người dân vất vả vận lộn với mưa ngập sau giờ tan ca.

Nếu lúc này, lái xe cố khởi động lại động cơ, hệ thống hút gió sẽ tiếp tục hoạt động, các piston được trục khuỷu đẩy lên rất nhanh để nén khí gặp lực chặn của nước lọt vào buồng đốt sẽ làm ép tay biên (tay dên) biến dạng.

Tay biên bị biến dạng do thuỷ kích (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Xe bị thuỷ kích sẽ gây ra hậu quả rất nặng nề, nhẹ thì tay biên bị cong, thành xi-lanh bị trầy xước; nặng thì tay biên bị gãy, dẫn đến chọc thủng thành xi-lanh, phá huỷ động cơ, thậm chí thủng vỡ lốc máy. Chi phí để thay thế phục hồi động cơ xe hơi bị thủy kích rất đắt, dao động từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Ngoài ra, thuỷ kích còn khiến nhiều bộ phận khác trên xe bị ảnh hưởng về sau.

Các chuyên gia cho rằng, so với động cơ xăng, động cơ diesel dễ bị thủy kích và hư hỏng nặng hơn do động cơ diesel có tỉ số nén cao hơn, các bộ phận của động cơ dễ bị phá huỷ nặng nề hơn. Các dòng xe sedan hay hatchback cỡ nhỏ do thiết kế họng hút gió thấp nên dễ bị tràn nước vào dẫn đến thuỷ kích hơn các dòng xe SUV hay bán tải.

Để hạn chế xe bị thuỷ kích, cần tránh tối đa việc đi xe vào nơi ngập nước. Trong trường hợp xe đã bị ngập sâu và chết máy, lái xe tuyệt đối không khởi động lại ngay mà cần đợi chiếc xe khô ráo rồi mới khởi động lại để tránh hỏng hóc không đáng có.

2. Hư hỏng hệ thống điện

Điện là hệ thống dễ bị hư hỏng nhất nhất khi xe ô tô ngập nước. Khi nước ngập và ảnh hưởng đến hệ thống điện có thể dẫn đến nguy cơ chập điện, rất nguy hiểm. Hệ thống điện gặp vấn đề sẽ khiến đèn pha, đèn xi-nhan, đèn nội thất, hệ thống điều hòa, hệ thống âm thanh giải trí,… tê liệt, thậm chí hỏng hóc toàn bộ.