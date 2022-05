Ô tô dán thẻ thu phí tự động không nạp tiền, dừng xe trả phí gây ùn tắc

Số xe nạp tiền tài khoản giao thông còn thấp

Theo Ủy ban ATGT Quốc, trong những ngày đầu nghỉ lễ chiều 29 và sáng 30/4 vừa qua, tại các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô Hà Nội và TP.HCM xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài. Cụ thể như: tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, Vành đai 3; QL1 qua Đồng Nai; cao tốc theo hướng TP.HCM đi Long Thành - Dầu Giây, cửa ngõ đi về miền Đông, miền Tây...

Tại một số trạm thu phí, lực lượng chức năng phải tiến hành xả trạm để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài.

Nguyên nhân chính dẫn tới ùn tắc là do mật độ người và phương tiện tăng rất cao so với ngày thường; các vụ va chạm giao thông; chủ đầu tư một số tuyến đường cao tốc chậm xả trạm thu phí theo quy định.

Trước đó, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng xảy ra tình trạng ùn tắc do lưu lượng phương tiện dán thẻ ETC đi vào cao tốc còn hạn chế so với kỳ vọng.

Theo thống kế của Công ty Quản lý khai thác đường cao tốc ô tô Hà Nội - Hải Phòng (VIDIFI), dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, từ ngày 8-11/4 có 248.478 ô tô lưu thông, nhưng chỉ có 134.691 xe đi vào làn không dừng (ETC), còn lại đi vào làn hỗn hợp và làn một dừng.