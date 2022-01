Ô tô dàn hàng kẹt cứng đường ra bến xe Miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất

Your browser does not support the video tag.

Phóng viên VietNamNet ghi nhận giao thông cửa ngõ phía Đông của TP.HCM trưa 26/1 (ngày 24 tháng Chạp) tiếp tục diễn biến đông đúc, căng thẳng.

Trên quốc lộ 13 theo hướng đi bến xe Miền Đông, phương tiện ùn ứ kéo dài. Lực lượng CSGT phải có mặt để phân luồng điều tiết giúp giảm tải giao thông tuyến cửa ngõ quan trọng của TP vào bến xe Miền Đông.

Trong khi đó, đường Phạm Văn Đồng theo hướng dân bay Tân Sơn Nhất cũng xảy ra tình trạng kẹt nặng trên cầu Bình Lợi đến khu vực giao lộ Nguyễn Xí.

Theo quan sát, đoạn đường này dài khoảng 1km, ô tô dàn hàng tư kín mặt cầu, nhích từng mét trong tình cảnh kẹt xe.

Cũng tại cửa ngõ phía Đông, suốt sáng 26/1, tình hình tuyến xa lộ Hà Nội tiếp tục bước vào ngày thứ hai xảy ra tình trạng ùn tắc. Đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến ngã tư MK (TP Thủ Đức) do lượng phương tiện xe tải nặng như container, xe tải tăng đột biến ra vào cảng để chất dỡ hàng cuối năm.