Ô tô cổ 91 tuổi của tay đua Thụy Sĩ hỏng hộp số, thợ Việt ra tay 'giải cứu'

30 tiếng giải cứu ô tô cổ Rockne Six 75 91 tuổi

Trong hành trình “Road to Hanoi Marathon” xuyên 4 nước Việt Nam- Campuchia- Thái Lan-Lào (28/1-23/2) của CLB xe cổ quốc tế Rally The Globe, sự cố hỏng xe đã xảy ra ngay trong ngày đầu tiên, 28/1. Đó là chiếc số 2- Rockne Six 75 đời 1932 sản xuất tại Hoa Kỳ do cặp vợ chồng Manuel Dubs và Irene Dubs đến từ Thuỵ Sĩ cầm lái.

Theo kế hoạch, sau khi chạy trong đường đua Đại Nam (Bình Dương), đoàn xe ô tô cổ gồm 26 chiếc sẽ chạy xuyên rừng cao su ở Đồng Nai, lên TP. Đà Lạt (Lâm Đồng).

Tuy nhiên, khi vừa lăn bánh ra khỏi trường đua Đại Nam, ông Manuel Dubs phát hiện chiếc Rockne rung máy bất thường khi chạy ở số 3 và số 4. E ngại nhất là "vỡ hộp số", tay đua người Thụy Sĩ buộc phải đưa xe ngược trở về TP. HCM để tìm chỗ sửa chữa. Tuy nhiên, nhiều garage đang quá tải dịp giáp Tết nên từ chối.

Chiếc xe số 2- Rockne Six 75 đời 1932 sản xuất tại Hoa Kỳ do cặp vợ chồng Manuel Dubs và Irene Dubs đến từ Thuỵ Sĩ cầm lái bị sự cố hộp số ngay trong ngày đầu tiên 28/1 tại Bình Dương (ảnh: Nguyễn Huế)

Nắm được thông tin, CLB xe cổ Sài Gòn (Saigon Classic Car Club) liền chủ động ngỏ ý giúp đỡ. Sau đó, chiếc Rockne 91 tuổi được đưa về garage của anh Võ Quốc Bảo tại quận Tân Bình, TP.HCM. Dù khá bận rộn nhưng mọi công việc ở xưởng được "vứt" sang một bên, anh Bảo và nhóm thợ của mình lập tức dồn lực "giải cứu" cho chiếc Rockne Six 75 1932 nhanh nhất có thể. Các thành viên của CLB xe cổ Sài Gòn, đặc biệt là anh Nguyễn Xuân Thủy và anh Trần Hữu Phước luôn túc trực tại garage để hỗ trợ và cập nhật tình hình cho chủ xe Manuel Dubs.

"Rất may, qua kiểm tra, các bánh răng hộp số còn lành lặn, không có dấu hiệu bể hoặc xuất hiện mạt kim loại. Chỉ có bạc đạn hộp số bị rơ nhưng vẫn ở mức độ cho phép. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi phát hiện thêm bánh răng cầu sau bị mòn và có mạt sắt nên xe có tiếng kêu hú lớn. Có lẽ, do thốc ga mạnh lúc chạy xe tại trường đua Đại Nam nên bộ bánh răng bị ảnh hưởng", anh Võ Quốc Bảo cho biết.

Để khắc phục, nhóm thợ của anh Võ Quốc Bảo đã chêm lại bạc đạn hộp số để giảm độ rơ, đồng thời, thay loại nhớt hộp số mới. Cụm bánh răng cầu sau được căn chỉnh, vệ sinh nhằm hạn chế tối đa tiếng kêu hú.