Ô tô chưa dán thẻ ETC không được đi vào cao tốc từ hôm nay

"Mặc dù toàn bộ các trạm thu phí đủ điều kiện đã được lắp đặt, vận hành thu phí ETC, tuy nhiên việc quản lý và vận hành hệ thống trong thời gian tới còn rất nhiều khó khăn, phức tạp do đây là hệ thống có yếu tố công nghệ hiện đại, quá trình vận hành liên quan đến nhiều chủ thể" - ông Thành lưu ý.

Ông Thành khẳng định, việc thu phí ETC có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hoàn thiện, tăng cường hiệu quả của hệ thống thu phí ETC trên toàn quốc do Bộ GTVT đang triển khai; tăng cường minh bạch trong hoạt động thu phí, bảo đảm an ninh trật tự tại trạm thu phí, văn minh, thuận tiện cho người tham gia giao thông, tiết kiệm chi phí xã hội.

Hệ thống thu phí ETC sử dụng công nghệ RFID được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) quy định và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan khác, đảm bảo tính đồng bộ và khả năng kết nối liên thông với hệ thống thu phí ETC trên toàn quốc.

Đại diện Bộ GTVT đề nghị các cơ quan thuộc Bộ GTVT, VEC và các nhà cung cấp dịch vụ tiếp tục tập trung, huy động tối đa mọi nguồn lực để triển khai quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống thu phí ETC một cách khoa học, công khai, minh bạch, an toàn thông tin hệ thống, kết nối liên thông trong quá trình thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc khi triển khai thu phí ETC hoàn toàn, ứng trực giải quyết các tình huống nảy sinh, khắc phục triệt để các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành.

Điểm dán thẻ ETC đặt ở đầu đường cao tốc, hỗ trợ các lái xe dán thẻ nhanh chóng.

Ông Thành cũng đề nghị chủ phương tiện tham gia giao thông tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ chủ trương triển khai thu phí không dừng tại các trạm thu phí thông qua việc tự nguyện gắn thẻ định danh tham gia dịch vụ; không điều khiển phương tiện chưa đủ điều kiện đi vào cửa thu phí ETC nhằm tránh ảnh hưởng đến việc vận hành hệ thống.

Tại lễ khai trương sáng 1/8, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp - cũng đề nghị VEC và đơn vị cung cấp dịch vụ ETC xử lý dứt điểm những bất cập trong dán thẻ, thu phí ETC, đảm bảo thuận lợi cho người tham giao thông, an toàn giao thông tại các trạm thu phí và trên hệ thống cao tốc.

Được biết, toàn quốc hiện có 4,8 triệu ô tô, trong đó hơn 3,5 triệu xe đã dán thẻ ETC, đạt khoảng 75%. Bộ GTVT đặt mục tiêu tới tháng 9 năm nay tỷ lệ xe dán thẻ ETC đạt 90%.