Ô tô chở 3 người rơi xuống khe suối 15 tiếng không ai biết

Cẩu xe ô tô lên khỏi hiện trường (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, vào khoảng 17h12 chiều 16/12, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Lào Cai) nhận được tin báo có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khe suối gần ngã 3 đường phố Chiềng On - đường 30/4 ở thành phố Lào Cai.