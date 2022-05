Ô tô biển nước ngoài "trùm mền" cất giấu ở biên giới

Ngày 24/5, tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết đang tăng cường kiểm soát chặt chẽ hàng hóa trên tuyến biên giới, lực lượng liên ngành vừa phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn huyện An Phú phát hiện, tạm giữ một xe ô tô hiệu Camry, biển kiểm soát nước ngoài, nghi vấn xe nhập lậu.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, vào khoảng 21h, ngày 22/5, tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp với Công an xã Khánh Bình, huyện An Phú và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình tiến hành kiểm tra bến lên xuống hàng hóa trên phần đất của ông La Văn Sén (49 tuổi), trú tại ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, huyện An Phú.

Quá trình kiểm tra, phát hiện bên trong bến có một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Camry màu trắng, biển kiểm soát nước ngoài 2V-0025 được trùm kín.