Ô tô bẹp dúm sau tai nạn, chủ xe Hyundai Creta được hãng đổi xe mới

Chiếc Hyundai Creta của cô Mutia Ramadhanti bị biến dạng hoàn toàn sau va chạm (Ảnh: Mobil123)

Nhiều người tỏ ra vô cùng bất ngờ trước chương trình “đổi cũ lấy mới” đối với xe bị tai nạn của Hyundai Indonesia. Chương trình này cũng được xem là “vũ khí” giúp Hyundai thu hút được nhiều khách hàng hơn tại Indonesia – thị trường vốn đang bị “thống trị” bởi các hãng xe Nhật Bản.

Hyundai Creta nằm trong phân khúc B-SUV và cạnh tranh trực tiếp với Honda HR-V tại thị trường này. Theo kết quả đánh giá xe mới ASEAN NCAP, Hyundai Creta bản lắp ráp tại Indonesia nhận được điểm số 75,78 điểm trên tổng 100 điểm và đạt đánh giá an toàn ở mức cao nhất. Tuy nhiên, điểm số an toàn của Hyundai Creta vẫn kém hơn một chút so với đối thủ Honda HR-V với 81,83 điểm.

Minh Nhật (Theo Mobil123)