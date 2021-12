Ô tô bán tải tông xe máy của công an, kéo lê hơn 2 km, tóe lửa trên đường

Your browser does not support the audio element.

Ngày 12/12, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) đang tạm giữ hình sự nam thanh niên say xỉn, lái ô tô bán tải tông, kéo lê xe máy của lực lượng Công an xã An Phú hơn 2 km, tóe lửa trên đường.