Ô tô 16 chỗ gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người già tử vong ở Hải Phòng

Ô tô trên đã va chạm với xe máy BKS: 15F1-207.87 do ông An Đức Đồng (SN: 1950, ở Cẩm Hoàn, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thuỵ) điều khiển. Tiếp đó ô tô 16 chỗ va vào xe đạp điện do cháu N.D.T. (SN 2010, ở xã Đại Hà, huyện Kiến Thuỵ) cầm lái.

Hậu quả tai nạn, ông Đồng tử vong tại chỗ, cháu T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng trong tình trạng nguy kịch.