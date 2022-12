O Sen Ngọc Mai đáp trả khi bị mỉa mai 'chảnh, thù dai'

Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn ám chỉ đến vấn nạn bạo lực mạng đã và đang diễn ra trên mạng xã hội và chính cô cũng đang là nạn nhân của vấn nạn này: "Giới trí thức vẫn hay nói về việc dừng phán xét, dừng bạo lực ngôn từ, ngừng lại 1 nhịp trước khi lên tiếng… Bao nhiêu người thực sự đã làm được?"

Chia sẻ về giải Quán Quân của The Masked Singer Vietnam, nữ ca sĩ thẳng thắn nói: "Thực ra Mai bao năm qua vẫn luôn ngụp lặn trong bùn, ngày ngày đi dạy, chẳng ai nhớ tới cả. Hiệu ứng truyền thông của giải quán quân, những hào quang đang có này cũng chỉ là phù hoa.

Tất cả 'cũng sẽ chìm trôi' như Mai đã hát tối qua, rồi sẽ tan biến khi sự kiện, nhân vật hot hơn xuất hiện, mùa 2 lại tới, những gameshow khác lại ra đời."

Ngoài ra, Ngọc Mai ví chiếc cúp Mặt Nạ Vàng như "một kỷ niệm đẹp ghi dấu ở giai đoạn này, khiến lần đầu được nhiều người yêu kẻ ghét đến vậy, há cũng vui và thấu cảm hơn những học trò của mình".

Sau tất cả, Ngọc Mai khẳng định: "Mai vẫn là cô giáo làng, may mắn giờ là ca sĩ được mọi người biết một chút, chẳng có chi mà thay đổi, sẽ luôn an trú trong ngôi nhà an yên của chính mình trước miệng đời, bão tố ngoài kia.