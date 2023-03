Ổ nhóm hàng chục đối tượng lừa tiền với chiêu tuyển dụng "việc nhẹ lương cao"

Sau khi bị hại chuyển tiền bằng ba cách mời gọi như trên đến tài khoản ngân hàng cung cấp sẵn, nhóm lừa đảo sẽ gửi qua telegram một hợp đồng bảo hiểm cam kết bảo đảm an toàn 100% vốn cho khách hàng.

Sau khi có người liên hệ, chúng sẽ gửi link web giả mạo Shopeemall để lập tài khoản, chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để mua đơn hàng có sẵn. Ngoài ra, nhóm kẻ gian còn lôi kéo người chơi tham gia theo dõi tiktok, nghe nhạc MP3 để được trả công từ 10.000 đến 50.000 đồng một lần.

Thời gian đầu, khi số tiền ít chúng sẽ cho "con mồi" rút tiền về tài khoản ngân hàng để dụ dỗ. Khi số tiền lớn hơn, chúng lấy nhiều lý do như sai số tài khoản ngân hàng, đặt cược sai lệnh... để không cho rút tiền. Ngoài ra, chúng còn mời gọi khách hàng chuyển thêm tiền để được rút "tất tay". Khi thấy bị hại không còn khả năng chuyển tiền, nhóm lừa đảo liền chặn liên lạc, xoá tài khoản để chiếm đoạt tiền.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, nhóm này đã dùng 18 tại khoản mở tại các ngân hàng như Bản Việt, Eximbank, MBbank, Vietcombank... để bị hại chuyển tiền.

Theo cảnh sát, đầu tháng 1, Cục Cảnh sát hình sự và Cục an ninh mạng (Bộ Công an) phối hợp cùng chính quyền Campuchia bắt các nghi phạm di lý về Việt Nam để xử lý. Cục Cảnh sát hình sự cũng đề nghị người bị lừa chuyển tiền bằng cách thức như trên hãy gửi đơn tố giác đến Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, số 497 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Nguyễn Hưởng