Ồ ạt rao bán khách sạn ven biển ở Đà Nẵng-Quảng Nam

“Anh muốn mua khách sạn tầm giá nào, từ 20 tỷ đồng đến dưới 200 tỷ đồng, bên em đều có để giao dịch, giấy tờ hợp pháp”, anh Hoàng, nhân viên một công ty giao dịch, môi giới bất động sản tại Đà Nẵng giới thiệu khi dẫn chúng tôi đi xem khách sạn đang được rao bán.

Theo anh Hoàng, hiện công ty anh nhận ký gửi, rao bán hàng chục khách sạn lớn nhỏ tại Đà Nẵng và TP Hội An (Quảng Nam), trong đó thị trường Đà Nẵng nhiều hơn và chủ yếu là những khách sạn, căn hộ cho thuê nằm ở khu vực ven biển thuộc các phường Mỹ An, Khuê Mỹ (Ngũ Hành Sơn), Phước Mỹ, Thọ Quang (quận Sơn Trà).

“So với thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, hiện số lượng khách sạn rao bán tại Đà Nẵng nhiều tương đương. Tuy nhiên, bây giờ các chủ khách sạn không tự rao bán mà thường thông qua các công ty, sàn giao dịch, môi giới bất động sản. Lý do là họ vẫn đang hoạt động, cố duy trì trong thời gian chờ bán nên ngại đứng ra giao dịch, sợ bị ép giá”, anh Hoàng cho biết.

Hệ thống khách sạn trên tuyến đường được ví "5 sao" Hoàng Sa-Võ Nguyễn Giáp-Trường Sa, Đà Nẵng.

Bán từ căn hộ đến khách sạn 4-5 sao

Dẫn chúng tôi xem khách sạn tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (cách biển Phạm Văn Đồng 300m), anh Hoàng cho biết khách sạn này có diện tích 12 x 25m, mới xây dựng 4 năm, gồm 15 phòng và 6 căn hộ được chủ chào bán giá 40 tỷ đồng.

Nhân viên quản lý khách sạn này cho biết, dù vị trí đẹp, giá buồng phòng giảm khá sâu (chỉ 350-450 nghìn đồng/ngày đêm tương ứng với phòng đơn và phòng đôi) nhưng hiện công suất khai thác chỉ khoảng 30%.

“Đà Nẵng đang vào mùa thấp điểm du lịch, khách vắng nên chủ khách sạn chỉ cố duy trì hoạt động, hạn chế số lượng nhân viên trong thời gian chờ bán”, anh Hoàng cho biết thêm.

Tiếp tục khảo sát, chúng tôi được chị Hiền (công ty môi giới bất động sản) giới thiệu khách sạn 7 tầng tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn được chào bán giá 24 tỷ đồng và khách sạn 6 tầng, có hồ bơi tại phố du lịch An Thượng (phường Mỹ An) được rao giá 21 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, 2 khách sạn này hiện được chủ chuyển đổi thành căn hộ cho thuê để tìm kiếm nguồn thu do không có khách.

Chị Hiền cho biết, ngoài 2 khách sạn này, công ty của chị còn nhận giới thiệu, rao bán khoảng 10 khách sạn tại Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam) với các mức giá từ 20 đến gần 100 tỷ đồng, tùy vị trí và quy mô.

“Hầu hết những chủ khách sạn này đã cố vượt qua mấy năm dịch COVID-19, mở cửa trở lại khoảng 1 năm nay nhưng không có khách, nguồn thu không đủ chi, trả lãi ngân hàng nên phải bán để cắt lỗ. Tiền lãi ngân hàng khiến nhiều chủ đầu tư bị “ngộp” nên chuyển đổi sang hình thức căn hộ cho thuê để khai thác nguồn khách nước ngoài theo diện công vụ, học tập trong khi chờ bán”, chị Hiền nói.