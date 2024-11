Ồ ạt đi bán vàng, giá vàng lao dốc do ‘hưng phấn’, sẽ sớm tăng trở lại?

Khẳng định không có gì bất ngờ, chuyên gia cho rằng giá vàng lao dốc là do “hưng phấn” sau khi ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ và điều này mang tính chu kỳ. Song, tại các cửa hàng vàng trong nước lại xuất hiện tình trạng bất ổn. Lao dốc do “hưng phấn” rồi sẽ tăng lại ngay Trao đổi với PV VietNamNet về câu chuyện giá vàng lao dốc sau khi ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ, chuyên gia kinh tế Trần Duy Phương nói: “Giá giảm chỉ là tạm thời, không có gì bất ngờ”. Bởi, giá vàng thế giới suy giảm khi có kết quả bầu cử tổng thống Mỹ "đã thành thông lệ". Ông nhấn mạnh, liên tiếp các kỳ bầu cử tổng thống Mỹ trong hơn 20 năm trở lại đây đều diễn biến như vậy. Trước kỳ bầu cử vài tháng, giá vàng thế giới duy trì trạng thái tăng nhẹ, riêng năm nay tăng mạnh hơn. Đến khi có kết quả bầu cử, giá vàng lập tức suy giảm. Khoảng thời gian giá vàng suy giảm thường kéo dài 1-2 tháng, với tổng mức giảm giá vàng sau mỗi kỳ bầu cử trước đây dao động 100-250 USD/ounce. "Khi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ được công bố, ở giai đoạn chuyển giao quyền lực, giới đầu tư vàng sẽ chốt lời”, ông Phương cho hay. Sau đó, họ sẽ xem xét xem định hướng điều hành chính sách của tân tổng thống có lợi hay gây bất lợi cho vàng. Đây là nguyên nhân khiến giá vàng thế giới lao dốc lặp đi lặp lại sau các kỳ bầu cử. Giá vàng lao dốc sau khi có kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Ảnh: Minh Hiền Do năm nay giá vàng thế giới đã tăng khá mạnh nên ông dự báo đợt này có khả năng sẽ giảm xuống dưới ngưỡng 2.600 USD/ounce. Còn về trung và dài hạn, chắc chắn giá vàng sẽ tăng. Chuyên gia Trần Duy Phương tin rằng, dưới thời Donald Trump làm tổng thống Mỹ, giá vàng sẽ tăng bứt phá vì chính sách của ông mang lại có nhiều yếu tố hỗ trợ cho kim loại quý. Đơn cử, trong khoảng thời gian tháng 3-4 năm nay, ông Donald Trump không ngừng nói đến việc Fed cần phải cắt giảm lãi suất, thậm chí tuyên bố: "Nếu thắng cử, tôi sẽ không bổ nhiệm lại Chủ tịch Fed Jerome Powell". Từ đó có thể khẳng định, thời kỳ của ông Donald Trump chính là kỷ nguyên của đồng USD yếu. Cùng với đó, ông Donald Trump còn hay đánh thuế hàng hoá của các nước nên sẽ có sự đáp trả lẫn nhau và có thể xảy ra chiến tranh thương mại. Điều này cũng sẽ hỗ trợ cho giá vàng tăng. Tuy nhiên, sau nhịp điều chỉnh giảm mạnh lần này, giá vàng có thể tăng lên 2.900 USD/ounce nhưng khó vượt qua ngưỡng 3.000 USD/ounce. GS.TS Đinh Trọng Thịnh nhìn nhận, việc giá vàng giảm đợt này có sự “hưng phấn” khi ông Donald Trump tuyên bố thắng cử tổng thống Mỹ, nhưng rất khó giảm về ngưỡng 2.300-2.400 USD/ounce. Ông khẳng định, giá vàng sẽ bật tăng trở lại. Bởi, ông Donald Trump luôn chú trọng tới phát triển kinh tế, thường xuyên kêu gọi cắt giảm lãi suất. Thực tế, thời gian qua, giá vàng tăng do đồng USD suy yếu và việc Fed giảm lãi suất đã đẩy giá vàng “bốc lên”. Chuyên gia kinh tế Đinh Tuấn Minh cũng cho rằng, về lâu dài, xu hướng của thị trường vàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác tác động và chi phối. Tức, giá kim loại quý này sẽ phụ thuộc vào các chính sách thực tiễn như thế nào khi ông Donald Trump làm tổng thống Mỹ. Ngoài ra, giá vàng tăng hay giảm còn phụ thuộc vào động thái của các quốc gia khác, cũng như phụ thuộc vào nền kinh tế thế giới. Hiệu ứng bất ổn xảy ra tại các cửa hàng vàng Ngay hôm qua 7/11, thương hiệu vàng lớn như SJC bán ra ồ ạt,không giới hạn số lượng trong ngày giá vàng lao dốc, theo chuyên gia Trần Duy Phương, do rất nhiều người đi bán vàng, ít ai đi mua. “Hôm nay 10 người tới cửa hàng vàng thì có đến 9 người đi bán làm cho thị trường cung rất lớn, lượng vàng tồn đọng khá nhiều. Thậm chí, các cửa hàng vàng xảy ra tình trạng không có đủ lượng tiền để chi trả. Nhiều cửa hàng vàng hẹn khách hàng bán hôm nay, 2-3 ngày nữa quay lại lấy tiền”, ông cho hay. Nhiều người đem vàng đi bán trong ngày giá vàng "rơi tự do". Ảnh: Tiến Anh Ví như, ở Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại TP HCM, ngày 7/11 rất đông người tới bán vàng. Thế nên, rất nhiều lần giá vàng được điều chỉnh. Đầu giờ sáng, giá mua vào - bán ra ở mức 85-87,5 triệu đồng/lượng, đến cuối giờ chiều điều chỉnh xuống còn 81-85,5 đồng/lượng chiều mua vào – bán ra. Biên độ giá mua và bán vàng được nới rộng cho thấy thị trường đang bất ổn. “Những người đi bán hôm nay nằm trong 2 trường hợp: đi bán chốt lời bằng mọi giá và đi bán cắt lỗ”, ông nhấn mạnh. Theo đó, đa phần người giữ vàng có tâm lý giá vàng lao dốc sợ mất hết lợi nhuận nên đi bán vội bán vàng; còn người lỡ “đu đỉnh” 89-90 triệu đồng/lượng thì sợ giá sập về hơn 70 triệu đồng cũng vội đi bán “cắt lỗ”. Do đó, xảy ra tình trạng một chiều, người dân chỉ đi bán tạo hiệu ứng bất ổn tiền khan hiếm còn nguồn cung vàng ứ đọng. “Người dân mình hay bị tâm lý đám đông dẫn dắt. Khi giá cao thấy nhiều người đi mua mình cũng đi mua và ngược lại”, vị chuyên gia này chỉ rõ. Lúc này, ông cho rằng, mọi người nên bình tĩnh, nếu không thật sự cần thiết, hãy chờ giá hồi phục rồi bán vàng. Bởi, ở thời điểm mọi người ồ ạt bán vàng chắc chắn giá sẽ không được tốt. Đặc biệt, với những người mua ở thời điểm gần đây, giờ bán vàng sẽ lỗ, hoặc tỷ suất lợi nhuận không nhiều. “Nên nhớ rằng vàng luôn luôn tăng giá theo thời gian. Giá vàng giảm hôm nay chỉ là tạm thời, có thể tháng nữa hoặc qua Tết giá sẽ tăng. Tránh mua bán theo phong trào”, ông Phương một lần nữa nhấn mạnh. Với những người có nhu cầu mua vàng, vị chuyên gia lưu ý có thể cân nhắc tranh thủ mua luôn hoặc chờ 1-2 tuần nữa giá tốt hơn. Vì giá vàng luôn có sự điều chỉnh tăng, giảm đan xen, nhưng xu hướng dài hạn là tăng. Trong báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho rằng, thị trường vàng chưa thực sự ổn định bền vững, vẫn chịu tác động bởi yếu tố tâm lý, kỳ vọng, tiềm ẩn rủi ro tác động đến thị trường tiền tệ, ngoại hối. Thời gian tới, bà Hồng cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, để tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng, trên cơ sở tình hình can thiệp thời gian qua, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Ngân hàng Nhà nước cân nhắc can thiệp thị trường vàng (nếu cần thiết) với khối lượng, tần suất phù hợp nhằm mục tiêu ổn định thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ. Cùng với đó, phối hợp với các bộ, ngành để triển khai thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng...