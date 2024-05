Ồ ạt đấu giá đất nền, cảnh báo hình thành các cơn 'sốt ảo'

Tại Bình Định, UBND tỉnh phê duyệt đấu giá 84 lô đất (diện tích từ 105-135m2/lô) tại dự án khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội phường Nhơn Bình với mức giá khởi điểm 15-21,6 triệu đồng/m2; 23 (diện tích từ 140/158 m2/lô) lô đất tại dự án Khu tái định cư xã Bình Tường với mức giá khởi điểm 6,6-10,2 triệu đồng/m2; 15 lô đất (diện tích từ 124,5÷362,5m2/lô) tại khu đô thị mới Long Vân với mức giá khởi điểm 19,2-25,2 triệu đồng/m2; 9 lô đất ở Khu tái định cư phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D với mức giá khởi điểm 14-18,6 triệu đồng/m2; 12 lô đất tại Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng Khu Đô thị - Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh với mức giá 22-26,4 triệu đồng/m2.

UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức đấu giá 167 nền tại tuyến dân cư kênh Cái Tre, huyện Kiên Lương với mức giá khởi điểm 220 triệu đồng/nền và 43 nền đất thuộc Tuyến dân cư đường đê biển qua phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá.

“Đây cũng được coi là một yếu tố có thể tác động giúp thị trường đất nền sôi động hơn trong thời gian tới”, Bộ Xây dựng đánh giá.

Tránh hình thành những cơn sốt đất ảo

Bộ Xây dựng cũng cho biết, về lượng giao dịch phân khúc đất nền, trong Quý I/2024 có xu hướng tăng so với quý IV/2023. Theo đó, lượng giao dịch đất nền bằng 119,86% so với quý IV/2023 (trong quý IV/2023 có 81.476 giao dịch đất nền) và bằng 145,18% so với cùng kỳ năm 2023.