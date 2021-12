Nút thắt mặt bằng khiến đường dây 500kV mạch 3 chậm tiến độ

Your browser does not support the audio element.

Gia đình chị Huỳnh Thị Hoa, ở thôn 6, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước có hơn 2.000m2 bao gồm diện tích đất vườn, ruộng và nhà. Khi có tuyến đường dây 500kV mạch 3 đi qua, gia đình chị được đền bù hơn một tỷ đồng và 2 lô đất tái định cư. Tuy nhiên đến nay, gia đình chị vẫn chưa di dời nhà cửa đi nơi khác để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đường dây.

Chị Huỳnh Thị Hoa, ở thôn 6, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước có hơn 2.000m2 bao gồm nhà cửa, ruộng vườn; đã được tính giá đền bù hơn 1 tỷ đồng và 2 lô tái định cư nhưng chị yêu cầu hỗ trợ thêm để đảm bảo cuộc sống vì chồng chị vừa mới mất.

Ngày 8/12, phóng viên Dân trí có mặt ở nhà chị để tìm hiểu nguyên nhân gia đình chị chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Chị Hoa cho hay, chồng vừa mất mới 21 ngày. Trụ cột kinh tế trong gia đình không còn, gia đình chị đã khó khăn nay càng khó khăn hơn, giờ một mình chị phải nuôi 3 con nhỏ ăn học. Chị có nguyện vọng được chính quyền hỗ trợ, đền bù thêm để chị có thêm khoản kinh phí khi chuyển sang khu tái định cư mới, có vốn làm ăn và lo cho con cái ăn học.