"Nút thắt" khiến metro số 2 "nằm im" suốt 14 năm được gỡ như thế nào?

MRB vẫn "tha thiết" với phương án số 2

Trên cơ sở nghiên cứu, Ban Quản lý Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đề xuất phương án chọn vẫn là phương án 2 - giữ nguyên như phương án đề xuất ban đầu. Nếu không được các Bộ liên quan thống nhất, đề nghị UBND TP Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định lựa chọn phương án 3 với mục tiêu quan trọng nhất là sớm tiếp tục thực hiện dự án, tránh các thủ tục bổ sung phức tạp phải điều chỉnh lại chủ trương đầu tư do chi phí tăng.

Phân tích về ưu, nhược điểm, MRB cho biết, đối với phương án 1, hướng tuyến và vị trí ga có thay đổi nhỏ so với phương án 2 (phương án ban đầu) và mép của nhà ga C9 nằm sát đường Đinh Tiên Hoàng, nằm ngoài ranh giới Vùng bảo vệ II. Do vậy, các công trình và hầm ngầm ít ảnh hưởng đến di tích.

Theo MRB, trên thế giới, việc bố trí ga ngầm gần các trung tâm, khu di tích rất phổ biến. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách tiếp cận cũng như phát huy giá trị khu vực và di tích (Ảnh: MRB).

Tuy nhiên, nhược điểm trong phương án 1 là cần phải giải phóng mặt bằng bổ sung; ga xếp chồng 4 tầng nằm trong đường cong nên bất tiện và có thể gây mất an toàn; giá thành xây dựng tăng cao hơn so với thiết kế ga C9 ban đầu, chi phí vận hành bảo dưỡng tốn kém hơn trong suốt vòng đời của dự án; phải cấm đường và phân luồng trong suốt thời gian dài thi công…

Đối với phương án 2, hướng tuyến hầm và quy hoạch tổng mặt bằng ga C9 đã được nghiên cứu phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, đã được thống nhất ý kiến với các Bộ, ban, ngành và cộng đồng dân cư, thuận tiện, an toàn cho hành khách, phổ biến như các đô thị có di sản nổi tiếng trên thế giới. Chi phí xây dựng và vận hành bảo dưỡng ga ngầm thấp hơn phương án 1. Đây là phương án đã trưng bày công khai lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân hồi tháng 3/2018 đã được hơn 90% số người tham gia ý kiến ủng hộ và đại đa số các nhà khoa học đồng tình trong cuộc hội thảo do Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam tổ chức.

Hơn nữa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã từng đồng ý về hướng tuyến và vị trí nhà ga C9 (gồm ga chính và các công trình phụ trợ). Tuy nhiên, Bộ này đã thay đổi ý kiến từ năm 2017, không đồng ý vị trí nhà ga C9 do một phần thân ga và cửa số 3 nằm trong Vùng bảo vệ II. Bên cạnh đó, Bộ cùng một số chuyên gia cho rằng tuyến ngầm và ga C9 nằm trong Vùng bảo vệ II của di tích quốc gia đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn là vi phạm Luật Di sản.

Đối với phương án 3, tuyến và vị trí cửa thoát hiểm, hầm thông gió có thể sẽ điều chỉnh so với phương án 2 trong Quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị đã phê duyệt. Ngoài ra, phương án 3 giảm thiểu sự ảnh hưởng lên di tích từ việc giảm phạm vi xây dựng do chỉ thực hiện đào hở để xây dựng cửa thoát hiểm, ống thông gió cho hầm ngầm và không có khách lên xuống tàu ở khu vực di tích. Do vậy, chi phí xây dựng thấp hơn so với phương án 2.