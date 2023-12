Nút giao phức tạp nhất về giao thông ở Bình Dương được tháo gỡ

Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT743 từ 4 lên 6 làn xe được UBND tỉnh Bình Dương khởi công vào tháng 10/2015. Dự án dài khoảng 12km đi qua TP Thuận An và TP Dĩ An với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Dự án hứa hẹn khi đưa vào sử dụng sẽ giải quyết được tình trạng kẹt xe kéo dài, giảm thiểu tai nạn giao thông. Khi dự án được triển khai, công tác giải phóng mặt bằng được phần lớn người dân đồng tình và bàn giao để chủ đầu tư thực hiện.

Hai căn nhà thời điểm chưa bàn giao mặt bằng (Ảnh: Phạm Diện).

Tuy nhiên, tại khu vực ngã sáu An Phú, TP Thuận An có 2 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng khiến việc thi công bị ảnh hưởng, giao thông qua đây thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe do nút thắt cổ chai.