Nườm nượp người đi chợ "mua may bán rủi"

Để đảm bảo an ninh trật tự chợ Viềng, lãnh đạo công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an huyện Vụ Bản, Nam Trực huy động 100% quân số; 170 cán bộ, chiến sĩ và tăng cường lực lượng công an tỉnh 30 cán bộ, chiến sĩ để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho phiên chợ Viềng xuân Quý Mão 2023.

Từ 15h chiều 28/1, các lực lượng đã cắm chốt, phân luồng hướng dẫn người dân, các phương tiện di chuyển trên tuyến đi lại trong dịp đầu xuân năm mới cũng như đi dự phiên chợ Viềng xuân Quý Mão 2023 đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt.

Ở phiên chợ cầu may mỗi năm chỉ họp một lần này không thể thiếu món bê thui nổi tiếng. Từ đầu các con đường dẫn vào chợ, các cửa hàng bán thịt bê thui nhiều không kể xiết.