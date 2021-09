Nuôi nhốt hổ trái phép tại nhà dân ở Nghệ An: Thông tin mới về 9 con hổ còn sống

Video: Công an Nghệ An phát hiện 17 con hổ bị nuôi nhốt trái phép trong nhà dân.

Sáng 25/9, trả lời VTC News, ông Phạm Đức Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết, hiện Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đang tạm thời quản lý 9 con hổ sau khi được Công an tỉnh Nghệ An giải cứu.

"Được sự đồng ý của UBND tỉnh Nghệ An, Công an đã tạm thời bàn giao 9 con hổ đang sống cho Chi cục Kiểm lâm quản lý. Việc tạm giao này để kiểm lâm chủ trì, phối hợp với Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân và báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định pháp luật", ông Phạm Đức Thành cho biết thêm.

Đối với việc xử lý 8 con hổ chết, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết, do đây là tang vật của vụ án nên chờ phán quyết của tòa án.