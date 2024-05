Nuôi gà siêu trứng trong… phòng lạnh

Anh Mười giải thích việc sử dụng đệm lót sinh học nhằm giúp giảm được hơn 70% công sức lao động và chi phí điện, nước rửa chuồng trại; đồng thời gia tăng nguồn thu từ phân gà thải ra để bán cho các trang trại trồng cây. Bên cạnh đó, nó còn góp phần giảm triệt để mùi hôi của phân gà, không gây ô nhiễm môi trường.

Nhờ đầu tư bài bản nên nhiệt độ trong chuồng luôn được duy trì 22 - 26 độ C, môi trường nuôi gà hoàn toàn được bảo đảm trong sạch, nâng tỉ lệ gà sống đạt trên 95% so với gà con, cao hơn 3 - 4 lần so với nuôi thường; tỉ lệ gà đẻ trứng cao và ổn định, có thể đạt 95%, trong khi nuôi thông thường chỉ đạt 80% - 85%.