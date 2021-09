Nuôi dưỡng thành công bé gái sinh non chỉ nặng 0,4kg khi chào đời

TS Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, em bé nhẹ cân non tháng sẽ có rất nhiều nguy cơ sau sinh gồm: ngạt, suy hô hấp, hạ thân nhiệt, xuất huyết đặc biệt nguy hiểm (xuất huyết não, phổi), khó khăn nuôi dưỡng, dễ viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng sơ sinh (viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng máu), rối loạn chuyển hóa, vàng da, tan máu, thiếu máu,…



Trong quá trình chăm sóc tại bệnh viện, bé A nhiều lần gần như "chạm" vào cửa tử, bệnh viện phải gọi về thông báo cho người thân. Tuy nhiên, trẻ đã may mắn vượt qua, lớn lên từng ngày. Những giọt sữa nuôi lớn con được xin từ chính các nhân viên y tế. Ngoài ra, các y bác sĩ cũng chia sẻ, góp thêm tiền mua sữa công thức cho bé vì gia đình đang ở vùng dịch, không thể ra Hà Nội.



Lần đầu ôm con trong tay, chị P, mẹ của bé không thể hình dung con giờ đã được 1,8kg, đã biết mỉm cười, mút tay, khóc đòi ăn, có ngày ăn được hơn 300ml sữa.



"Thời điểm em bé được sinh ra, nặng 0,4kg, quả thực chúng tôi không dám nghĩ trẻ hồi phục diệu kỳ như ngày hôm nay. Đó là một kỳ tích. Vì vậy, những người mẹ nếu không may có nguy cơ sinh non đừng vội từ bỏ, đừng buồn mà buông xuôi. Hãy quyết tâm và cùng bệnh viện chăm sóc để tìm cơ hội sống cho các em bé…”, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương Trần Danh Cường chia sẻ.



Được biết, ngoài trường hợp bé Thái Thị A, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đã cứu sống rất nhiều trẻ nhẹ cân, non tháng từ 1- 1,5kg (tỷ lệ sống là gần 90%), thậm chí dưới 1kg (tỷ lệ sống đạt gần 30%).