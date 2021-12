Nuôi dạy con trai không hề dễ dàng, muốn tương lai bé là một người đàn ông giỏi giang và bản lĩnh bố mẹ chớ bỏ qua những điểm sau

Những phương pháp nuôi dạy bé trai nổi bật phụ huynh không nên bỏ qua

Bên cạnh những phương pháp nuôi dạy con cơ bản đúng và tốt cho mọi đứa trẻ, các bé trai thường được bố mẹ định hướng tới những giá trị và quy chuẩn khác để tương lai rộng mở, tươi sáng hơn. Do đó, những yếu tố dưới đây chính là điều mà ông bố bà mẹ của một cậu con trai cần nắm bắt thêm và thông hiểu để áp dụng trong quá trình nuôi dạy con.





# Để con tương tác thật nhiều với bố

Nhiều gia đình bỏ mặc con cái cho người mẹ chăm nom, giáo dục vì nhiều lý do khác nhau, vì bố còn bận công việc, vì bố đi làm xa... Một nghiên cứu của Đại học Yale (Mỹ) chứng minh, khi tương tác với bố ít nhất 2 tiếng mỗi ngày, trẻ sẽ thông minh hơn và thành công hơn. Thêm vào đó, các bé trai mạnh mẽ hơn trong tương tác xã hội khi trưởng thành so với những đứa trẻ chỉ do mẹ chăm sóc, dạy dỗ.

# Dạy con tôn trọng người khác

Hầu hết các bé trai khi còn nhỏ thường rất bướng bỉnh, luôn muốn mọi người phải chiều theo ý mình, nếu không có sự dạy dỗ kịp thời khi lớn lên rất có thể chúng sẽ trở thành người đàn ông ích kỷ, gia trưởng và bảo thủ, không quan tâm đến người khác... Vì vậy, ngay từ nhỏ, cha mẹ nên giúp con rèn luyện thói quen lắng nghe và tôn trọng ý kiến, lựa chọn của người khác. Đây cũng là cách để con bạn luôn được người khác tôn trọng và yêu quý.



# Bồi dưỡng ý thức cạnh tranh



Bạn có thể cho con tham gia các trò chơi có tính cạnh tranh như bóng đá, bóng rổ, hay luyện võ… cũng rất tốt. Qua các bộ môn đó, các cậu bé sẽ dần hiểu ra một chân lý: Nếu muốn chiến thắng, sẽ cần phải nỗ lực và dốc toàn lực cho công việc hiện tại. Nếu không vận dụng tay chân hay trí óc, sẽ không thể làm bất cứ điều gì. Qua đó bồi dưỡng năng lực phấn đấu, cạnh tranh của trẻ.





Quan trọng hơn, qua các bộ môn trên con sẽ nắm được cách để giành chiến thắng không chỉ là phải biết tấn công mà còn phải biết phòng thủ, hiểu luật và sử dụng thành thạo luật.



# Chế ngự hành vi bạo lực



Trẻ trai thường có xu hướng hung hăng, bướng bỉnh hơn trẻ gái và lớn lên chúng rất có thể sẽ trở thành kiểu đàn ông nóng nảy, bạo lực khó giữ được thiện cảm với mọi người. Để ngăn chặn điều này, cha mẹ cần chỉ cho con trai rằng mặc dù tức giận và thất vọng là những cảm xúc bình thường, con không nên thể hiện chúng, đặc biệt là bằng cách đe dọa hoặc bạo lực. Hãy giúp con tìm ra phương pháp thích hợp để xử lý những cảm giác tiêu cực đó, đặc biệt người bố hãy trở thành ví dụ về nam tính lành mạnh cho con.