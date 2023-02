Nuôi dạy con không trở thành người tự cao

Một người tự ái sẽ luôn muốn làm mọi thứ theo cách riêng và đạt được những gì họ muốn. Đó là lý do tại sao cha mẹ phải biết cách đặt ra giới hạn mà không hạn chế quyền tự do hoặc ý kiến ​​​​của con mình. Ví dụ, lập thời gian biểu cho các bữa ăn, giờ nghỉ và chơi mang lại cho trẻ cảm giác ổn định và an toàn. Những giới hạn do cha mẹ đặt ra giúp trẻ trưởng thành và hiểu rằng không phải lúc nào cũng có thể làm theo ý mình, điều này sẽ cho phép trẻ phát triển tính kiên nhẫn.

Mẹo 7: Đừng so sánh

Những người tự ái cần cảm thấy tốt hơn những người khác. Trong đó, tầm quan trọng của việc con cái chúng ta học được rằng giá trị của chúng không phụ thuộc vào thành công hay thất bại của những người xung quanh, mà phụ thuộc vào nỗ lực của chính chúng. Đó là lý do tại sao chúng ta không nên nuôi dưỡng loại hành vi này bằng cách so sánh con mình với nhau hoặc với bạn bè và người thân.

Mẹo 8: Đừng bao giờ để con phải nghi ngờ về việc được yêu thương

Để không nuôi dưỡng thái độ tự ái ở con cái, điều quan trọng hơn là khiến chúng cảm thấy được yêu thương vô điều kiện, hơn là nói với chúng và khiến chúng tin rằng chúng là những đứa trẻ đặc biệt. Bằng cách này, bạn giúp con cảm thấy mình được coi trọng như một con người, tạo cơ sở cho lòng tự trọng tốt thay vì tạo ra ảo tưởng rằng trẻ vượt trội hoặc tốt hơn những người khác.

