Nuôi dạy con gái, có 4 điều tuyệt đối đừng làm con tổn thương

So với các cậu bé, những cô con gái nhạy cảm hơn, mong manh hơn và dễ bị tổn thương hơn. Vì vậy, các gia đình có con gái, cha mẹ nên biết 4 điều cấm kỵ, nhất định không bao giờ làm tổn thương con.

Lòng tự trọng là "cột sống" của một người. Nếu người lớn không chú trọng giữ gìn phẩm giá của đứa trẻ, cười nhạo, châm biếm, hạ thấp, làm cho con cảm thấy xấu hổ, lòng tự trọng của con gái sẽ bị tổn thương, sau đó hình thành tâm lý tự ti, hèn nhát, tiêu cực và một loạt các hiện tượng tự trọng thấp khác.

Không quở trách con trước mặt người khác, vạch trần khuyết điểm của con, không so sánh, không xâm phạm đến quyền riêng tư của con cái... Khi các con nhận được sự tôn trọng từ bố mẹ, chúng sẽ ý thức hơn với hành động, cuộc sống của mình để hoàn thiện nhân cách và có những bước tiến dài trên quá trình phát triển bản thân.

2. Cảm giác an toàn

Bill Gates đã từng nói: "Ưu tiên hàng đầu của tôi để giáo dục trẻ em là cung cấp cho chúng một cảm giác an toàn". Sự phát triển của trẻ em giống như xây dựng các tòa nhà cao tầng, cảm giác an toàn là nền tảng, nền móng càng vững chắc, tòa nhà có thể được xây dựng càng cao. Cảm giác an toàn là thành phần cơ bản và quan trọng nhất trong tính cách của một cô gái.

Các nghiên cứu khoa học não đã chỉ ra rằng trẻ em cảm thấy an toàn hơn, học tập càng nhanh, làm việc càng tích cực hơn. Ngược lại, nếu cảm giác an toàn bên trong không được đảm bảo, đứa trẻ luôn lo lắng, dành nhiều tâm trí hơn để có được sự bình an bên trong, rất khó để tập trung vào việc hoàn thành một điều gì đó.

Tình mẫu tử là nguồn cảm giác an toàn tốt nhất, vì vậy trước 3 tuổi, sự hiện diện của người mẹ vô cùng quan trọng nhằm giúp con gái sinh ra tâm lý "miễn là con cần, mẹ sẽ ở đây". Từ đó có được sự vững chắc bên trong.

Các bé gái 3-6 tuổi có khả năng nhận thức thế giới mạnh mẽ hơn, vì vậy tại thời điểm này cha mẹ cần phải tạo ra một bầu không khí gia đình hài hòa, để cho trẻ em cảm thấy thế giới thân thiện, từ đó hình thành tính cách dũng cảm và tự tin.