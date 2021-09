Nuôi dạy bé trai không dễ, con lớn lên có tương lai tốt hay không phụ thuộc vào cách giáo dục ở giai đoạn phát triển đặc biệt này

Để ngăn chặn suy nghĩ bạo lực của trẻ, cha mẹ cần chỉ cho trẻ rằng mặc dù tức giận và thất vọng là những cảm xúc bình thường, trẻ không nên thể hiện chúng bằng cách đe dọa hoặc bạo lực. Cha mẹ cần giúp trẻ tìm ra phương pháp thích hợp để xử lý những cảm giác tiêu cực đó. Với người bố, điều quan trọng nữa là trở thành ví dụ về nam tính lành mạnh cho con.

5. Học cách tôn trọng người khác

Để tránh cho con trai trở thành người ích kỷ và bảo thủ hay gia trưởng, nên dạy trẻ học cách tôn trọng lựa chọn của người khác, bất kể phản hồi của họ là thế nào đi nữa. Đó cũng là cách cha mẹ dạy trwe về việc ứng xử sao cho người khác luôn tôn trọng các quyết định của trẻ.

6. Hãy để con tương tác thật nhiều với bố

Nhiều gia đình bỏ mặc con cái cho người mẹ chăm nom, giáo dục vì nhiều lý do khác nhau, vì bố còn bận công việc, vì bố đi làm xa... Một nghiên cứu của Đại học Yale (Mỹ) chứng minh, khi tương tác với bố ít nhất 2 tiếng mỗi ngày, trẻ sẽ thông minh hơn và thành công hơn. Thêm vào đó, khi trưởng thành, các bé trai này sẽ mạnh mẽ hơn trong tương tác xã hội so với những đứa trẻ chỉ do mẹ chăm sóc, dạy dỗ.

Theo Mộc - VietNamNet