Nuôi con thời Covid-19: Hãy tìm “khoảng lặng” cho riêng mình

“Bạn không đơn độc. Hàng triệu người khác cũng có những nỗi sợ như chúng ta. Hãy tìm một người để nói chuyện và giãi bày cảm xúc của mình. Lắng nghe họ. Tránh xa những phương tiện truyền thông với các thông tin khiến bạn hoảng loạn”, cơ quan này nhấn mạnh.

“Tạm nghỉ” với con

UNICEF Việt Nam khuyến khích, các cha mẹ hãy dành thời gian nghỉ ngơi. Khi các con đã ngủ, phụ huynh có thể làm gì đó vui vẻ hoặc khiến bản thân thư giãn. Đồng thời, các cha mẹ hãy lên danh sách những hoạt động lành mạnh bản thân thích. Theo UNICEF Việt Nam, trẻ sẽ tìm đến cha mẹ khi cần sự giúp đỡ và trấn an. Do đó, cha mẹ hãy lắng nghe trẻ khi con chia sẻ suy nghĩ. Đồng cảm với tâm tư và an ủi trẻ.