Nước vui, lá khát - Muôn mặt của tử thần ma túy trong thế giới học đường

Theo ngành giáo dục tỉnh, ma túy tổng hợp với những cái tên tưởng chỉ là một loại thực phẩm, hấp dẫn, vô hại nhưng thực tế tác hại khôn lường. Do đó, không chỉ phụ huynh mà nhà trường cũng rất lo lắng. Nhất là khi các đối tượng xấu với phương thức thủ đoạn tinh vi rất khó nắm bắt, bất cứ học sinh nào cũng có thể trở thành nạn nhân, kế cả học sinh ngoan.

Theo nhận định của Công an tỉnh Quảng Ninh, tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy liên quan đến học sinh, sinh viên vẫn có diễn biến phức tạp. Qua công tác đấu tranh phát hiện nhiều đối tượng là học sinh phạm tội tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Trong khi đó, việc phòng chống ma túy tổng hợp tấn công học đường rất khó khăn do nhiều bạn trẻ coi đây là một trào lưu, thể hiện đẳng cấp, chất chơi mà không quan tâm tới tác hại của loại ma túy này.

Cũng theo điều tra viên này, qua công tác đấu tranh cho thấy, có nhiều nguyên nhân khiến học sinh, sinh viên rơi vào vòng xoáy ma túy, trong đó có nguyên nhân do nhận thức của thanh niên nói chung và học sinh, sinh viên về hậu quả, tác hại của ma túy còn hạn chế. Thậm chí nhiều em còn cho rằng, ma túy tổng hợp không gây nghiện, dẫn đến có xu hướng sử dụng các loại ma túy tổng hợp dạng đá, ketamine, thuốc lắc…trong các dịp liên hoan, tổng kết, sinh nhật… chỉ để cho vui.

Công an thị xã Quảng Yên đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật tại các trường học giúp các em học sinh hiểu rõ tác hại nguy hiểm của các loại ma túy (Ảnh: A.T.).

Theo một điều tra viên thuộc lực lượng Phòng chống tội phạm về ma túy công an tỉnh, với tác động trực tiếp lên hệ thành kinh trung ương, làm suy kiệt sức khỏe, giảm khả năng nhận thức, mất kiểm soát hành vi, đối tượng sử dụng ma túy không chỉ để lại nỗi đau về thể chất, tinh thần cho bản thân, gia đình mà còn gây hệ lụy cho xã hội.

Trước đó, Công an thị xã Quảng Yên cũng từng bắt quả tang Phạm Hữu Công (SN 2002), học sinh một trường THPT trên địa bàn thị xã đang có hành vi mua bán trái phép ma túy.

Học sinh nâng cao hiểu biết về phòng ngừa ma túy (Ảnh: Cổng TTĐT TP Móng Cái).

Thời gian qua, ngành cũng đã chỉ đạo các nhà trường đưa việc cảnh báo tác hại của các loại ma túy vào trương trình ngoại khóa để các em học sinh nhận diện, phòng tránh. Tuy nhiên thời gian học sinh học văn hóa là chủ yếu nên quan trọng nhất vẫn là các em tự nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức để chủ động bảo vệ bản thân.

Xác định cuộc chiến chống ma túy, nhất là ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường là cuộc chiến không khoan nhượng. Do đó, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng, của thanh thiếu niên trong ngăn chặn, phòng ngừa tệ nạn này đối với Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ là một bước đi hiệu quả trong xây dựng địa bàn an toàn, "nói không với ma túy".

Trong thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo xây dựng 3 kế hoạch về việc phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy trong trường học trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Công an nhiều địa phương thời gian qua cũng đã tổ chức các buổi tuyên truyền trong trường học thuộc địa bàn.

Đơn cử, Công an phường Tân An, thị xã Quảng Yên đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật, trong đó chú trọng biện pháp phòng chống tệ nạn ma túy cho các trường học, trong đó có trường THCS Tân An.

Với phương châm hành động "Coi công tác phòng ngừa là chủ yếu, lấy gia đình làm điểm tựa, lực lượng công an là nòng cốt…", Trường THPT Bạch Đằng (thị xã Quảng Yên) quyết tâm nói không với ma túy.

Tại TP Móng Cái, thời gian qua, với việc đổi mới cách truyền đạt theo hướng tuyên truyền miệng gắn với hình ảnh trực quan sinh động, sử dụng hiệu ứng tác động trực tiếp từ các video clip ghi lại hình ảnh biểu hiện của người sau sử dụng ma túy, đặc biệt là ma túy đá… do Công an thành phố phối hợp với các trường tổ chức cũng đã mang lại hiệu quả cao.

An Nhiên