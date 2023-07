Nước về hồ thủy điện tăng nhanh, hết cảnh thấp thỏm lo cắt điện luân phiên

Lượng nước về nhiều, mực nước tại các hồ thủy điện lớn ở phía Bắc đã cao hơn từ 10 - 25 m so với mực nước chết, sự cố các nhà máy nhiệt điện được sửa chữa kịp thời, huy động năng lượng tái tạo tăng cao đã cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu điện ở miền Bắc hiện nay.

Huy động các nguồn điện đều tăng

Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), trong 2 ngày 7 - 8/7, phụ tải toàn hệ thống điện tiếp tục tăng cao so với những ngày trước đó, bình quân mỗi ngày đạt 904,8 triệu kWh tăng 29,4 triệu kWh so với ngày 6/7.

Trong đó miền Bắc nhu cầu điện ước khoảng 465,5 triệu kWh, tăng khoảng 23,6 triệu kWh so với ngày 6/7, miền Trung khoảng 79,9 triệu kWh giảm 0,3 triệu kWh so với ngày 6/7, miền Nam khoảng 385,9 triệu kWh tăng 33,1 triệu kWh so với ngày 6/7.