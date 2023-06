Nước về hồ thủy điện ít, EVN dự báo tuần tới vẫn tiết giảm điện

EVN vừa có báo cáo cập nhật tình hình cung ứng điện miền Bắc gửi Thủ tướng và Phó Thủ tướng.

Đáng chú ý, trong báo cáo, EVN nêu: Dựa vào thông tin dự báo thời tiết, miền Bắc sẽ giảm nhiệt và duy trì mức 32-33 độ C từ ngày 13/06-17/06 nhưng từ ngày 18 đến 23/6 có nắng nóng gia tăng ở mức 36-37 độ C, từ sau ngày 24/6 nhiệt độ giảm về 33-35 độ C. Thời gian tới, nước về các hồ thủy điện vẫn chưa được cải thiện nhiều, chưa có thông tin lũ về trên các hồ miền Bắc.

EVN dự kiến trong tuần tới từ 17 - 24/6, mức công suất không đáp ứng được ở miền Bắc khoảng 2000-2500 MW và phụ thuộc nhiều vào mức độ nắng nóng cũng như tình hình nước về các hồ chứa thuỷ điện. Do vậy vẫn tiếp tục phải thực hiện tiết giảm nhu cầu sử dụng điện cho đến khi có nước về các hồ thủy điện.