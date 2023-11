Nước tràn vào nhà, người dân tất tả sơ tán tài sản

Từ đêm 12/11 đến sáng 13/11, nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận lượng mưa vừa đến do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Tại thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc), lượng mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa điểm bị ngập lụt, nơi ngập sâu nhất đến hơn 40cm.

Xe nhúc nhích từng mét qua đường ngập trên quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Nghèn, ngập kéo dài gây ách tắc giao thông cục bộ. Phương tiện di chuyển khó khăn, nhích từng mét.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh phải cắt cử lực lượng đến hiện trường phối hợp với Công an huyện Can Lộc cắm biển cảnh báo ở 2 đầu đoạn đường ngập và phân luồng, điều tiết giao thông.