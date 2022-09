Nước tiểu trẻ sơ sinh màu vàng, có mùi khai có nguy hiểm không?

Nguyên nhân về dinh dưỡng khiến nước tiểu của trẻ sơ sinh có màu vàng thì đây là dấu hiệu hoàn toàn bình thường, cha mẹ không cần phải lo lắng. Tuy nhiên, nếu nước tiểu có màu vàng là do bệnh lý thì cha mẹ cần chú ý cho trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và áp dụng phương pháp điều trị phù hợp.

Trẻ dưới 1 tuổi đi tiểu khoảng 20 lần/ngày. Các nguyên nhân làm nước tiểu trẻ sơ sinh có màu vàng thường là do hai yếu tố về dinh dưỡng và bệnh lý gây nên.

Theo bác sĩ Huỳnh Nguyễn Uyên Tâm hiện đang công tác tại khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex Bình Dương, từng công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, nước tiểu của trẻ sơ sinh màu vàng có thể do nhiều nguyên nhân.

Nguyên nhân về dinh dưỡng: Bé đi nước tiểu có màu vàng nhưng không kèm theo các triệu chứng như vàng da, sốt, ói, tiêu chảy… thì có thể là do bé bú chưa đủ sữa nên nước tiểu cô đặc hơn. Nếu em bú sữa mẹ, một số hoạt chất trong thuốc có màu vàng mà mẹ uống hoặc thực phẩm mẹ ăn có màu vàng có thể qua sữa mẹ nên nước tiểu sẽ có màu vàng.

Nguyên nhân từ bệnh lý: Ngoài đi tiểu có màu vàng sậm, trẻ có thể bị vàng da, vàng mắt, sốt, tiêu chảy, ọc sữa gây mất nước. Khi đó bé có thể mắc phải một số bệnh lý như:

- Viêm gan bẩm sinh: Bộ phận gan đóng vai trò lọc và thải chất độc bên trong cơ thể ra ngoài. Trẻ bị tổn thương ở gan sẽ khiến chức năng này bị suy giảm, chất độc tích tụ trong cơ thể dẫn đến màu sắc nước tiểu cũng bị thay đổi.

- Bệnh lý tán huyết bẩm sinh: Có thể do bệnh hồng cầu di truyền, do thiếu men G6PD, do có Hb bất thường (Thalassemia).

- Thuốc: Một số loại thuốc mẹ uống vào có thể gây vàng da do khởi phát huyết tán ở một số bệnh lý chuyển hóa.

- Nghẽn đường mật: Tắc đường mật do hậu quả của huyết tán cấp làm tắc mật trong gan hoặc do tắc đường mật bẩm sinh.