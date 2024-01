Nước thải của điều hòa đừng đổ bỏ mà lãng phí, chúng có công dụng vô cùng hữu ích có thể bạn chưa biết

Nước thải điều hòa chứa nhiều natri florua nên chúng có thể giúp làm sạch bụi trên bề mặt đồ trang sức và tăng độ sáng bóng. Nếu vòng đeo cổ, hoa tai... bị rỉ sét hoặc xỉn màu, bạn có thể sử dụng loại nước này để làm sạch. Bạn có thể ngâm đồ trang sức trong nước điều hòa khoảng 6 tiếng rồi dùng tăm bông làm sạch. Bạn sẽ thấy công dụng của nước thải điều hòa được biểu hiện rất rõ rệt.

Nước điều hòa có uống được không?

Về nguyên lý tạo ra nước thải điều hòa thì chúng hình thành do ngưng tụ không khí vì hơi lạnh. Do đó bản chất của chúng là sạch. Nhưng chúng chảy qua màng lọc ống dẫn ống đồng rồi mới vào xô chậu hứng nên trong quá trình di chuyển đó có thể đã bị nhiễm khuẩn, bị bẩn rồi. Do đó về lý thuyết chúng là nước sạch nhưng trên thực tế khi hứng được thì có thể chúng đã nhiễm khuẩn. Do đó nước điều hòa không nên dùng để uống mà chỉ nên tái sử dụng chúng vào một số hoạt động như kê ở trên, dùng để giặt rửa, tưới cây, nuôi bể cá...

Theo Giatri.thoibaovhnt