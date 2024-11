Nước rút bầu cử tổng thống Mỹ, thời điểm giá vàng tăng bùng nổ?

Chỉ hai ngày nữa, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra, đây được cho là yếu tố tích cực với vàng, giúp giá kim loại quý đạt nhiều mức đỉnh mới. Các nhà phân tích cho rằng, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, diễn ra ngày 5/11 tới, là một rủi ro chính trị tác động tích cực đến thị trường vàng. Việc các ứng cử viên, ông Donald Trump hay bà Kamala Harris, trúng cử cũng không thể giúp nước Mỹ cải thiện được vấn đề nợ công lên tới hơn 35.000 tỷ USD. Ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược thị trường, Khối Nghiên cứu Thị trường và kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB, lo ngại nguy cơ bất ổn chính trị sẽ gia tăng nếu ông Trump giành chiến thắng và lần thứ hai trở thành tổng thống Mỹ. Theo các cuộc thăm dò trước ngày bầu cử, ông Trump đang giành thế thắng trước ứng cử viên còn lại là bà Harris. Yếu tố rủi ro chính trị giúp vàng tăng giá. Ảnh: HH Nhiều tháng qua, rủi ro chính trị tại Trung Đông cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp vàng tăng giá mạnh. Hiện giá vàng giao dịch sát ngưỡng 2.800 USD/ounce. Các nhà phân tích nhận định, tuy tình hình Trung Đông đã lắng xuống nhưng giá vàng vẫn tăng mạnh trong bối cảnh thị trường bị tác động mạnh của cuộc bầu cử tại Mỹ. Mới đây, Cục Phân tích Kinh tế Mỹ công bố, trong quý III, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng trưởng 2,8%, thấp hơn dự báo trước đó là 3%. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dữ liệu này không làm thay đổi nhiều kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuộc họp tháng 11 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy vậy, các nhà đầu tư vàng vẫn lo ngại, nếu Mỹ công bố thêm một số dữ liệu kinh tế tích cực khác sẽ thúc đẩy Fed giữ nguyên lãi suất như thời điểm hiện tại. Điều này là bất lợi rất lớn với thị trường vàng. Dù vậy, dữ liệu này không thể khiến vàng giảm trong các phiên gần đây, ngược lại giá vàng vẫn ghi nhận tăng mạnh. Michael Brown, chiến lược gia nghiên cứu cấp cao tại Pepperstone, nhìn nhận, nền kinh tế Mỹ chậm lại dẫn đến tâm lý bán tháo cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư đổ dồn tiền vào kênh đầu tư vàng như là phao cứu sinh trong bối cảnh nền kinh tế đang bị tác động hỗn hợp từ nhiều yếu tố, trong đó có rủi ro chính trị. Trong bối cảnh hiện tại, với quá nhiều bất ổn về địa chính trị và kinh tế, Ryan McIntyre, đối tác quản lý tại Sprott Inc, khuyến nghị các nhà đầu tư nên nắm giữ khoảng 10% giá trị tài sản ròng của mình bằng vàng vật chất. Ông nói thêm, các nhà đầu tư nên coi vị thế vàng của mình như một phần trong khoản nắm giữ thu nhập cố định như một biện pháp phòng ngừa rủi ro. Giá vàng đang hướng tới ngưỡng 2.800 USD/ounce, tăng hơn 35% kể từ đầu năm. Mặc dù kim loại quý có một đợt tăng giá ấn tượng, nhưng McIntyre cho rằng thị trường vẫn có tiềm năng tăng giá không giới hạn. Theo Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures, yếu tố rủi ro từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới khiến nhà đầu tư chọn vàng là tài sản trú ẩn an toàn, giúp giá kim loại quý có thể chạm mốc 2.850 USD/ounce.