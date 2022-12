Nước Mỹ 2022: Chạy đua tranh giành quyền lực và chiến lược mới

Tuy nhiên, với việc thông qua được nhiều đạo luật quan trọng như Đạo luật kiểm soát an toàn súng đạn, Đạo luật khuyến khích sản xuất bán dẫn cho nước Mỹ, Đạo luật giảm lạm phát… đảng Dân chủ và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã phần nào giành lại được uy tín và sự ủng hộ của cử tri. Bên cạnh đó, việc hàng loạt các bang Cộng hòa bảo thủ ban hành quyết định hạn chế hoặc cấm phá thai sau khi Tòa án Tối cao Mỹ lật ngược phán quyết Roe vs. Wade, trả lại quyết định về quyền phá thai cho các bang đã khiến nhiều cử tri, đặc biệt là cử tri nữ phản ứng dữ dội. Uy tín của cựu Tổng thống Donald Trump và mâu thuẫn trong nội bộ đảng Cộng hòa cũng gia tăng sau khi Quốc hội và giới chức Mỹ mở rộng các cuộc điều tra nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump. Các nhân tố này được cho là đã giúp đảng Dân chủ lật ngược thế cờ.

Nếu được hỏi về vấn đề gì tác động đến người dân Mỹ nhiều nhất trong năm qua thì cuộc bầu cử giữa kỳ, cuộc khủng hoảng Uraine hay cạnh tranh với Trung Quốc không đứng hàng đầu tiên mà là lạm phát. Tháng 6/2022, nước Mỹ đã chứng kiến mức độ lạm phát tăng cao nhất trong vòng 4 thập kỷ qua khi chỉ số này tăng tới 9,1% so với cùng kỳ năm 2021. Hai yếu tố quan trọng nhất đẩy lạm phát của Mỹ tăng mạnh là giá năng lượng và lương thực thực phẩm với mức tăng tương đương hơn 30% và gần 20%.

Chính quyền Tổng thống Biden cho rằng, tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng Ukraine, việc Trung Quốc thực hiện chính sách phong tỏa cứng đối phó với dịch bệnh Covid-19 khiến sản xuất đình trệ, một số nhà máy lọc dầu tại Mỹ và một số nước khác đang đóng cửa và xu hướng lạm phát chung trên toàn cầu là nguyên nhân chính dẫn đến lạm phát tăng cao tại Mỹ.

Tuy nhiên, phe Cộng hòa lại khẳng định, chính sách tài khóa và tiền tệ nới lỏng cùng với các gói cứu trợ kinh tế hàng nghìn tỷ USD được ban hành hàng loạt dưới thời Tổng thống Biden mới là nguyên nhân chính, khi khiến lực cầu, hay là nhu cầu mua sắm của người dân Mỹ vốn đã rất cao trong thời kỳ dịch bệnh tiếp tục được duy trì trong khi nguồn cung thế giới bị gián đoạn.

Với các biện pháp như liên tục tăng lãi suất cơ bản, vận động các nước sản xuất dầu mỏ lớn trên thế giới tăng sản lượng, khuyến khích chuyển đổi năng lượng xanh thay thế năng lượng hóa thạch cũng như chuỗi cung ứng dần dần ổn định, giá năng lượng và các mặt hàng tiêu dùng đang có xu hướng giảm mạnh giúp hạ thấp tỷ lệ lạm phát. Mặc dù đây là điểm cộng cho Chính quyền Biden trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua nhưng việc tăng lãi suất cao đến mức kỷ lục cũng đẩy nền kinh tế Mỹ đứng trước nguy cơ suy thoái trong thời gian tới.

Chiến lược mới từ chống khủng bố sang chống Trung Quốc và Nga

Xác định thế giới đang trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng và thập kỷ tới có thể là thập kỷ quyết định vai trò của nước Mỹ, chính quyền Tổng thống Biden liên tiếp công bố các văn bản quan trọng đặc biệt là Chiến lược an ninh quốc gia và Chiến lược quốc phòng 2022. Việc công bố các chiến lược này chậm hơn so với các chính quyền tiền nhiệm do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Ukraina và cạnh tranh địa chính trị Mỹ-Trung ngày càng gay gắt. Điểm chung nhất của cả hai văn bản quan trọng này là công khai xác định Trung Quốc và Nga là hai đối thủ cạnh tranh, trong đó Trung Quốc là đối thủ chiến lược, lâu dài còn Nga là thách thức hiện tại và cấp bách.

Trong Chiến lược an ninh quốc gia 2022 công bố hồi tháng 10, chính quyền Biden vẫn kế thừa các mục tiêu cơ bản, xuyên suốt đó là đó tập trung củng cố và tăng cường sức mạnh, vị trí lãnh đạo toàn cầu của Mỹ, giải quyết hai thách thức cơ bản, thứ nhất là sự cạnh tranh giữa các cường quốc định hình tương lai trật tự quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc và Nga. Thứ hai là các thách thức xuyên quốc gia đang diễn ra hàng ngày, từ biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, dịch bệnh cho đến khủng bố, lạm phát, nguy cơ khủng hoảng kinh tế…

Mục tiêu này của Chính quyền Biden cũng được làm rõ trong Chiến lược Quốc phòng 2022, công bố sau đó 2 tuần. Chiến lược này cũng thể hiện sự thay đổi rõ rệt trong ưu tiên an ninh quốc gia của Mỹ so với trước đó. Trong Chiến lược 2018, thay vì tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố tại Trung Đông, Mỹ xác định cả Trung Quốc và Nga là các đối thủ cạnh tranh chiến lược, trong đó Nga được xem là ưu tiên hàng đầu.