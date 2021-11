Nước lũ dâng ngập nửa thân nhà, nhiều tuyến đường bị "đóng băng"

Your browser does not support the audio element.

Ngày 30/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Trung Chánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết, trong 3 ngày gần đây, trên địa bàn huyện xảy ra mưa to, nước từ Sông Kỳ Lộ từ sáng ngày 29/11 bắt đầu dâng cao, đến nay đã có gần 100 căn nhà ở địa phương này bị ngập nước, nhiều nhất tại các xã Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam.