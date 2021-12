Your browser does not support the audio element.

Lượng đất đá theo cơn lũ từ đèo Phú Gia (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) tràn xuống khu dân cư. Dòng nước lớn, chảy xiết đã chia cắt con đường qua lại khu vực này (Ảnh: CTV).