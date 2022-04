Nước đun sôi nhiều lần có thật sự gây hại như cảnh báo?

Cảnh báo có hại thế này:



Cảnh báo này cho rằng, khi đun sôi nước lần nữa, nồng độ các tạp chất có hại tăng cao và mang nguy cơ gây bệnh, trong đó có ung thư. Dưới đây là cảnh báo vài tạp chất đáng lo ngại:



- Fluor trong nước cũng tăng cao. Fluoride ít sẽ có lợi cho răng. Ngược lại, nhiều sẽ làm loãng, giòn xương, gây ảnh hưởng đến nhận thức phát triển hệ thần kinh ở trẻ em.



- Arsenic có trong nước uống tăng cao gây ung thư da, bàng quang, phổi, làm tổn hại hệ thần kinh.



- Nitrate trong nước uống khi vào cơ thể sẽ bị chuyển hóa thành nitrite. Rồi nitrite chuyển hóa thành nitrosamine. Nitrosamine là chất gây ung thư.



- Calcium tăng cao khi nước đun lại, dẫn tới nguy cơ sỏi thận.



Nồng độ tạp chất tăng cao tới đâu?



Đun sôi nước uống để diệt khuẩn gây bệnh là điều cần thiết. Nhưng nước uống không phải là nước tinh khiết. Chúng còn lẫn nhiều tạp chất tốt xấu khác nhau.

Khác với nước tinh khiết, nước đun sôi có lẫn các tạp chất cả tốt và xấu. Ảnh minh họa: Forbes.

Tạp chất tốt cho sức khỏe như muối khoáng calcium, magnesium, sắt,... Các tạp chất có hại như kim loại nặng (arsenic, thủy ngân,…), nitrate, nitrite hay các tạp chất hữu cơ. Những tạp chất có hại phải nằm dưới ngưỡng cho phép mới đạt tiêu chuẩn nước uống.



Đun nước, nước bốc hơi, dĩ nhiên làm nồng độ tạp chất trong nước tăng cao. Tuy nhiên, tăng cao đến cỡ nào mang đến nguy cơ gây ung thư, thần kinh, sỏi thận,… lại không được nhắc đến.



Giả sử nước đun sôi 5 phút, để nguội, rồi đun lại 2-3 lần, lượng thất thoát do bốc hơi cao lắm chỉ khoảng 10-15 %. Không khó để làm thử mức tăng tạp chất này ở nhà.



Mức tối đa cho phép (mg/l)Nước bay hơi 10-15%, nồng độ tăng



Fluor1,51,67-1.77



Arsenic0,010,011-0,0117



Nitrate5056-59



Calcium300333-353



Nồng độ tạp chất tăng ở mức này coi như không đáng kể. Thậm chí trong phân tích, sai số ở mức này cũng chấp nhận được (ngoại trừ Calcium). Nhưng điều quan trọng hơn, khi tính mức giới hạn cho phép, các nhà khoa học đã phải tính lùi lại cả trăm, thậm chí hàng nghìn lần so với ngưỡng có thể gây hại.



Hại cho sức khỏe tới cỡ nào



Lưu ý rằng, tính toán trên dựa trên mức tạp tối đa cho phép có trong nước uống. Trong thực tế, lượng tạp trong nước uống có mức thấp hơn nhiều.



Fluor: Giúp xương - răng chắc khỏe. Nước uống trong nước thường là không đủ fluor, nên nhiều chính sách y tế cộng đồng của nhiều địa phương còn phải bổ sung thêm fluor vào nước, chẳng hạn các nhà máy nước ở Sài Gòn vẫn phải bổ sung fluor vào nguồn nước trung bình 0,5 mg/lít.



Arsenic: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo mức arsenic tối đa trong nước uống là 0,01 mg/lít. Quy chuẩn nước uống VN cũng quy định như thế. Nhưng trước đó, QCVN năm 2009 cho phép mức arsenic là 0,05 mg/lít (gấp 5 lần). Hiện nay nhiều khu vực nông thôn vẫn áp dụng mức cũ, nhưng vẫn không có dấu hiệu bệnh nhiễm arsenic (arsenicosis).



Tôi không khuyến khích mức 0,05 mg/lít. Tuy nhiên, điều muốn nói ở đây là, nước đun lại, lượng arsenic tăng từ 0,01 lên 0,0117 mg/lít có phải là điều đáng ngại như cảnh báo không?



Nitrate: Nitrate trong nước uống biến thành nitrite. Rồi nitrite biến thành nitrosamine là chất gây ung thư. Diễn biến trên là đúng về mặt lý thuyết, nhưng trên thực tế, không êm ả như vậy. Tôi sẽ đề cập kỹ hơn trong bài nói về nitrate trong rau củ quả). Ít nhất là cho đến nay, nhiều nghiên cứu vẫn chưa xác định được mối liên hệ giữa dùng nước nhiễm nitrate trong thời gian dài và ung thư.



Điều đáng ngại với nước nhiễm nitrate là các em bé dưới một năm tuổi. Vì việc chuyển hóa Nitrate thành Nitrite làm sự vận chuyển oxy trong máu khó khăn. Cơ thể em bé chưa đủ enzyem cần thiết kiểm soát chuyện này, nên bị hội chứng blue-baby (da xanh xao). Điều này thỉnh thoảng xảy ra ở những khu vực sử dụng giếng khoan nhiễm nitrate cao.