NƯỚC ĐI CỦA TỔNG THỐNG JOE BIDEN TRÊN "BÀN CỜ" TRUNG ĐÔNG

Chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Joe Biden tới Trung Đông sẽ gửi đi thông điệp quan trọng về chính sách của Mỹ tới khu vực này, sau giai đoạn "thăng trầm" của chính quyền tiền nhiệm.

Tổng thống Joe Biden đang có chuyến công du tới một số khu vực ở Trung Đông bao gồm Israel, Bờ Tây và Ả rập Xê út từ ngày 13-16/7 để củng cố quan hệ với đồng minh và thảo luận những vấn đề nổi bật tại khu vực.

Trong bối cảnh vai trò và ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông ngày càng suy giảm do các đối thủ tăng cường ảnh hưởng, gây khó khăn cho các chính sách can dự của Mỹ đối với khu vực, chuyến thăm Trung Đông đầu tiên của Tổng thống Biden từ khi nhậm chức đến nay không chỉ là chuyến thăm xã giao thông thường mà còn mang thông điệp to lớn: Mỹ phải làm sao để hài hòa được các lợi ích của mình với các quốc gia Trung Đông cũng như mối quan hệ hết sức phức tạp giữa các quốc gia trong khu vực này với nhau. Chuyến thăm được đánh giá sẽ giúp Mỹ truyền đi thông điệp về việc luôn giữ vững các cam kết với khu vực, đồng thời thể hiện quyết tâm lấy lại ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực này như trước đây.

Ông Natan Sachs, Giám đốc Trung tâm Chính sách Trung Đông tại Viện Brookings, nhận định Mỹ đang trong quá trình kéo dài nhiều năm để giảm bớt sự can dự vào Trung Đông. Tuy nhiên, Washington vẫn duy trì hiện diện quân sự lớn và đầu tư nhiều nguồn lực trong khu vực, do vậy họ đang tìm cách hợp tác rộng rãi hơn với các nước trong khu vực về các vấn đề an ninh.

Chuyến thăm Trung Đông đầu tiên trên cương vị tổng thống

Ông Joe Biden thăm Ả rập Xê út năm 2011 khi còn là Phó Tổng thống Mỹ (Ảnh: AFP).

Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Trung Đông của ông Joe Biden là Israel. Ông Biden có lịch trình gặp Tổng thống Isaac Herzog, Thủ tướng Naftali Bennett, Ngoại trưởng Yair Lapid và Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz.

Ông Biden đã đến thăm đài tưởng niệm Yad Vashem Holocaust và Đông Jerusalem, thăm một hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ tài trợ ở Israel để làm nổi bật những nỗ lực của Nhà Trắng nhằm đảm bảo thêm 1 tỷ USD tài trợ cho việc bổ sung pin hệ thống phòng thủ Mái vòm Sắt sau cuộc chiến tranh Gaza vào tháng 5/2021.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, trọng tâm của chuyến thăm sẽ là "sự hội nhập ngày càng sâu rộng của Israel vào khu vực" thông qua Hiệp định Abraham (do Mỹ làm trung gian dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump) và quan hệ với Jordan và Ai Cập.

Đáng chú ý, tại chặng dừng chân đầu tiên này, ngày 14/7, Mỹ đã cùng Israel, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất (UAE) tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Nhóm đối thoại I2U2 theo hình thức trực tuyến. Nhóm I2U2 được coi như một phần trong nỗ lực của chính quyền Biden nhằm tái kích hoạt và hồi sinh các liên minh của Mỹ.

Trước đó, người phát ngôn Nhà Trắng Ned Price cho biết, trong khuôn khổ Hội nghị I2U2, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Israel Naftali Bennet và Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan sẽ thảo luận về vấn đề an ninh cũng như hợp tác trên nhiều lĩnh vực.