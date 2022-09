"Nước dâng ngang chân rồi ngang bụng, tôi chỉ kịp ôm hai con chạy"

Đến sáng 30/9, nhiều địa phương thuộc huyện Thanh Chương (Nghệ An) vẫn ngập sâu trong nước, có nơi ngập đến hơn 2m (Ảnh: Hoàng Lam).

Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên người dân Quỳnh Tam phải chạy lũ, nhưng có lẽ, chưa bao giờ họ chứng kiến cơn lũ lên nhanh như thế, sau hơn nửa ngày mưa như trút nước.

"Năm ngoái, năm kia cũng lụt, nhưng nước chỉ ngập vườn thôi, không lên đến chuồng gà. Tối 28/9, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, từ 23-24h, mưa xối xả, nước đã ngập chuồng, nhấn chìm toàn bộ đàn gà 20 ngày tuổi. Tôi chạy ra, nhìn la liệt gà chết, nổi lềnh bềnh mà khóc không thành tiếng", chị Mai kể, giọng vẫn nguyên sự xót xa, bất lực.

Đàn gà 2.500 con mới nuôi 20 ngày của bà Mai chết sạch do nước lũ dâng quá nhanh (Ảnh: H. Ngọc).

Cả đàn gà 2.500 con, tiền thức ăn, thuốc, tiêm phòng, công chăm sóc... bỗng chốc mất hết, chị Mai bần thần suốt đêm, tiếc của, tiếc công không ngủ được. "Nếu trời vẫn tiếp tục mưa, sợ rằng ao cá và ao ba ba của vợ chồng tôi cũng khó mà giữ được", chị Mai lo lắng.

Mưa lớn những ngày qua đã gây ngập lụt trên diện rộng tại Nghệ An, gây thiệt hại lớn về người, hơn 8.000 ngôi nhà bị ngập, 88 hộ dân phải di dời, hơn 34.000 con gia cầm và hơn 200 con gia súc bị lũ cuốn trôi. Dự báo trong những ngày tới, Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to, ngành chức năng đã phát cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt vùng thấp trũng, ven sông.