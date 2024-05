Nước biển Vũng Tàu nóng hổi, du khách tắm thoả thích đến tối vẫn không lạnh!

Tuy nhiên, từ tầm 10 giờ trở đi, du khách lui về cơ sở lưu trú tránh nắng nghỉ ngơi. Các bãi tắm, điểm check in, đường sá ở các trung tâm du lịch vì thế cũng thưa vắng người. Đến cuối buổi chiều nắng dịu dần cũng là lúc bùng nổ người tắm biển.

Theo Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu, trong ngày nghỉ lễ đầu tiên (27/4), lượng khách không quá đông (khoảng 34 ngàn lượt người tắm biển). Nhưng đến 28 và 29/4, lượng khách tăng mạnh. Lũy kế 3 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ (từ 27-29/4), TP.Vũng Tàu đón, phục vụ khoảng 197 ngàn lượt khách.

Nhiều gia đình cho trẻ em vui chơi, đào cát trên bãi biển.

Mặc dù khách đông, nhưng Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị và các phường bảo đảm an toàn cho du khách khi tắm biển tại các KDL, bãi biển công cộng, như: Giăng 350m dây phao (khu vực bãi trước), cắm cờ hiệu, biển báo, khoanh vùng ao xoáy, dòng chảy nguy hiểm tại các bãi tắm; lực lượng nhân viên cấp cứu thủy nạn luôn ứng trực cứu hộ, hướng dẫn và bảo vệ an toàn cho du khách. Đồng thời, các lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra, túc trực, bảo vệ an ninh, an toàn cho người dân, du khách.