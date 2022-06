Núi Sam mùa lễ hội

Đưa mắt sang khu vực miếu Bà Chúa Xứ mới thấy công trình này vô cùng rực rỡ về đêm, trở thành bức tranh đầy sinh động. Nhìn tổng thể, công trình khá bề thế đúng với kỷ lục ngôi miếu lớn nhất Việt Nam. Dù bao quanh là nhà cửa chi chít và những tuyến đường sáng rực đèn hoa, ngôi miếu vẫn nổi bật lên đầy uy nghiêm, đồ sộ và lộng lẫy.

Khác với cung đường vườn Tao Ngộ, việc lên đỉnh núi Sam bằng cáp treo nhanh chóng và mang đến trải nghiệm khác biệt hơn. Sau khi đến ga trên cáp treo, du khách sẽ bị cuốn hút với quần thể kiến trúc tâm linh khá đẹp mắt. Họ có thể đến viếng đền Phật Ngọc, đền Quan Âm để nguyện cầu những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Các bạn trẻ sẽ rất thích thú với khu vực chụp ảnh “check-in” được xây dựng mới. Từ đây, bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vực sầm uất xung quanh miếu về đêm và cả tuyến đường Tân Lộ Kiều Lương như một đường kẻ lung linh trong màn đêm. Những mảng màu sáng tối dưới chân núi cứ lấp lánh làm cho cảnh vật trở nên huyền ảo.

Trên đỉnh núi về đêm, gió miên man làm mát lòng người. Những người bạn từ Nghệ An vào đây tỏ ra thích thú khi được sống trong không khí linh thiêng, trầm mặc của núi Sam về đêm. Họ chia sẻ rằng, dù đất Nghệ An núi non trùng điệp nhưng An Giang vẫn mang đến những trải nghiệm đáng nhớ, nhất là khi được viếng Bà Chúa Xứ núi Sam và thăm thú cảnh vật ở ngọn núi linh thiêng này.