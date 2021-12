Núi lửa Semeru phun trào: Thi thể mẹ ôm con vùi lấp dưới dung nham

Theo Reuters, ngày 5/12, Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia (BNPB) cho biết, 10 người bị mắc kẹt sau khi núi lửa Semeru phun trào đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Số người chết do thảm họa tăng lên ít nhất 14 người, hàng chục người khác bị thương.

Hình ảnh núi lửa phun trào tại Indonesia

Trước đó, vào hôm 4/12, Semeru, ngọn núi cao nhất ở đảo Java đã hoạt động trở lại, ném lên không trung những cột khói tro bụi và những đám mây nóng bao trùm các ngôi làng gần đó ở tỉnh Đông Java khiến mọi người bỏ chạy trong hoảng loạn.