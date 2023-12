Núi lửa phun trào ở Indonesia, 22 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ khiêng những thi thể được tìm thấy xuống núi (Ảnh: EPA).



Sau khi công tác tìm kiếm cứu nạn bị tạm hoãn do các nguy cơ về an toàn đối với lực lượng cứu hộ, việc tìm kiếm những người bị mất tích do núi lửa Marapi phun trào đã được tiếp tục trong ngày 5/12.

Lực lượng cứu hộ cho biết sẽ tận dụng những khoảng thời gian “tương đối yên tĩnh” của núi lửa Marapi để tìm kiếm người mất tích còn lại vào ngày hôm nay (6/12).