Nửa thế kỷ lưu lạc ở Mỹ và cuộc trở về thần tốc của nhật ký liệt sỹ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Ngọc Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành từ tỉnh đến địa phương khẩn trương rà soát, xác minh. "Từ những manh mối đầu tiên, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của nhiều cơ quan liên quan, chỉ trong thời gian ngắn, chúng tôi xác định tên người chiến sỹ Cao Xuân Tuất xuất hiện trong cuốn nhật ký chính là liệt sỹ Cao Văn Tuất, quê xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo kết quả xác minh ra Trung ương và phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức buổi lễ tiếp nhận kỷ vật của liệt sỹ Cao Văn Tuất". Ông Châu cũng hi vọng, thông qua cuốn nhật ký, sẽ có những manh mối quan trọng để sớm tìm thấy phần mộ liệt sỹ Cao Văn Tuất.

Quên quá khứ đau thương, cùng hướng về phía trước

Cuốn nhật ký của liệt sỹ Cao Văn Tuất được gia đình bảo quản trong chiếc tủ kính để tiếp tục lưu giữ.

Sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận kỷ vật của người cậu, ông Hà Huy Mỳ cẩn thận đặt cuốn nhật ký vào một chiếc hộp kính, trịnh trọng đặt lên bàn thờ. Đây là kỷ vật duy nhất của liệt sỹ Cao Văn Tuất - người con trai độc nhất trong một gia đình nghèo ven biển Hà Tĩnh. Năm 1966, người thanh niên Cao Văn Tuất rời quê hương, chiến đấu vì mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đến cuối năm 1967, gia đình không còn nhận được tin tức gì về anh.

"Vẫn biết trong chiến tranh, không thể tránh khỏi hi sinh, mất mát nhưng ông bà tôi vẫn hi vọng cậu còn sống. Mãi đến năm 1972, gia đình nhận được giấy báo tử, mới biết cậu hi sinh từ 5 năm trước. Bà tôi ngất xỉu, sau đó yếu dần...", ông Mỳ hồi tưởng.

Cái nắm tay thấu hiểu, sẻ chia giữa ông Hà Huy Mỳ và cựu binh Mỹ - Peter Mathews.

Thời điểm nhận được giấy báo tử của liệt sỹ Cao Văn Tuất cũng là thời điểm Mỹ thực hiện các cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ 2. Làng quê Kỳ Xuân không thể bình yên với những trận bom dội xuống bất kể ngày đêm. Bằng một cách thần kỳ nào đấy, cậu bé Mỳ thoát khỏi quả bom rơi trúng căn hầm, nơi nhiều người đang trú ẩn... Lớn lên, tiếp nối truyền thống gia đình, ông Mỳ gia nhập quân đội, giúp nước bạn Campuchia tránh khỏi họa diệt chủng Khơ-me-đỏ. Chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh, chứng kiến nỗi đau của bà, của mẹ, chứng kiến những cái chết của đồng đội, trong tâm trí người cựu chiến binh này vẫn nhức nhối một nỗi đau dai dẳng, khó khỏa lấp về người cậu của mình.

"Cậu tôi hi sinh khi còn quá trẻ, còn chưa kịp có gia đình", giọng ông trầm xuống.

Những kỷ vật ít ỏi của liệt sỹ Cao Văn Tuất mất dần sau những trận bão nơi vùng quê "đầu sóng, ngọn gió", bởi vậy, thông tin về cuốn nhật ký từ đất nước Mỹ xa xôi thực sự khiến ông Mỳ cũng như người thân sửng sốt và vui mừng.